Homem recorda últimas palavras da noiva que morreu no dia do casamento

Aric Hutchinson, viúvo de Samantha Miller, compartilhou em tribunal as últimas palavras de sua esposa, que morreu tragicamente no dia do casamento. O casal estava em um carrinho de golfe, pouco depois da cerimônia, quando foram atingidos por Jamie Lee Komoroski, que dirigia embriagada. O acidente, ocorrido em abril de 2023, tirou a vida de Samantha e deixou Aric gravemente ferido.



Samantha, de 34 anos, morreu no local devido à violência do impacto. Aric, gravemente ferido, passou meses hospitalizado em recuperação.

Em depoimento no julgamento da motorista, Aric relembrou os momentos finais ao lado da noiva: "Ela me disse que não queria que o dia acabasse. Dei-lhe um beijo na testa, e essa é a última lembrança que tenho."Ainda em tribunal, Aric expressou sua dor de forma contundente: "Preferia ter morrido naquela noite. Assim, ela não teria ido sozinha."

Jamie Lee Komoroski, de 27 anos, foi condenada à pena máxima de 25 anos de prisão nesta segunda-feira. Segundo as autoridades, Komoroski estava com três vezes o limite permitido de álcool no sangue e havia consumido bebidas em diversos bares antes de dirigir.

O caso serve como um alerta sobre os perigos da direção sob efeito de álcool e deixou uma marca profunda nas vidas das famílias envolvidas.

