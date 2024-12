Criança mata irmão de 2 anos a tiro após encontrar arma no porta-luvas

Um menino de sete anos matou acidentalmente o irmão de dois anos com um disparo na tarde de segunda-feira (2), em Rancho Cucamonga, Califórnia. O incidente aconteceu enquanto as crianças estavam dentro de uma caminhonete estacionada, onde a arma foi encontrada no porta-luvas.

Segundo Gloria Huerta, porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino, a mãe das crianças havia acabado de estacionar o veículo e estava do lado de fora descarregando itens no momento do disparo. O tiro, que ocorreu por volta das 16h (horário local), é tratado como acidental, mas as autoridades continuam investigando o caso.



Este caso destaca um problema crescente nos Estados Unidos. Em 2022, foram registrados 411 disparos acidentais envolvendo crianças, o maior número monitorado pela organização Everytown for Gun Safety desde o início dos levantamentos em 2015.

Já em 2023, até o momento, ocorreram pelo menos 270 disparos não intencionais por crianças, resultando em aproximadamente 99 mortes, segundo dados da mesma organização.

