Mulher dada como morta mexe dedos e 'ressuscita' na funerária

Uma mulher idosa surpreendeu funcionários de uma funerária em Maiorca, na Espanha, ao dar sinais de vida depois de ter sido declarada morta por um hospital.

De acordo com o jornal espanhol ABC, a mulher estava internada no Hospital Joan March, em Bunyola, e foi dada como morta na última sexta-feira. O hospital notificou uma funerária sobre o falecimento, e os funcionários da agência levaram o corpo para as instalações em Son Valentí, na cidade de Palma.

No entanto, durante os preparativos do suposto cadáver, os funcionários perceberam que a mulher mexia os dedos. Imediatamente, acionaram os serviços de emergência. Quando os profissionais de saúde chegaram, constataram que a mulher ainda tinha pulso e a encaminharam de volta ao hospital.

Agora readmitida na ala de cuidados paliativos, a mulher segue em estado de saúde muito debilitado. A família foi informada sobre o ocorrido e o erro cometido.

Leia Também: Cidades que podem desaparecer até 2030 devido ao aumento do nível do mar