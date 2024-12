Rebeldes anunciam a deposição do governo; Bashar al-Assad foge da Síria

As forças rebeldes na Síria anunciaram "a fuga do tirano", o presidente Bashar al-Assad, depois de terem tomado Damasco, este domingo (8).

"Depois de 50 anos de opressão sob o poder do [partido] Baas, e 13 anos de crimes, de tirania e de deslocações [forçadas] (...) anunciamos hoje o fim deste período negro e o início de uma nova era para a Síria", anunciou a coligação de grupos rebeldes em mensagens COMpartilhadas na plataforma Telegram.

Por sua vez, o primeiro-ministro sírio disse estar pronto "para cooperar" com "a nova liderança" escolhida pelo povo, afirmando que estaria esta manhã (hora local) na sede do governo para qualquer procedimento "de passagem" do poder.

Rebeldes na Síria anunciam na televisão pública queda do "tirano" Assad

Grupos rebeldes anunciaram hoje, num discurso na televisão pública síria, a queda do 'tirano' Bashar al-Assad, garantindo que libertaram todos os prisioneiros detidos 'injustamente' e apelando aos cidadãos e combatentes que preservem as propriedades do Estado.

Nove pessoas apareceram na televisão pública, tendo um deles lido um comunicado de imprensa, atribuído à "célula de operações para a libertação de Damasco", que anunciava "a libertação da cidade de Damasco, a queda do tirano Bashar al-Assad, a libertação de todos os prisioneiros injustamente (detidos) nas prisões do regime".

EUA permanecerão no leste da Síria e tentarão evitar ressurgimento do EI

Os Estados Unidos permanecerão no leste da Síria e tomarão as medidas necessárias para evitar o ressurgimento do Estado Islâmico, assegurou este domingo o vice-secretário adjunto da Defesa para o Oriente Médio, Daniel Shapiro, citado pela agência Reuters.

Rebeldes disparam armas perto do palácio presidencial em Damasco

Um grupo de rebeldes sírios foi visto disparando armas de fogo perto do palácio presidencial em Damasco, noticiou a Sky News, que citou o jornalista Khaled Iskef.

The Heroes at the Presidential Palace Live Now in Damascus. #Damascus #Syria pic.twitter.com/6gmcLDvoWR — Khaled Iskef خالد اسكيف (@khalediskef) December 8, 2024

