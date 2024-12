Pirâmide com mais de 500 anos é descoberta durante obra em rodovia

Uma equipe do Instituto Nacional de Antropologia e História do México descobriu uma pirâmide durante obras de expansão em uma rodovia no estado de Hidalgo, conforme relatado pelo instituto. A estrutura pertence ao assentamento arqueológico de San Miguel, que abrange períodos entre 650 e 1519 d.C., e inclui cinco setores e pelo menos 10 túmulos. Além disso, foram recolhidas 155 amostras de materiais como cerâmica, carvão, terra e madeira, que serão analisados para aprofundar o conhecimento sobre o local.

Especialistas destacam que a descoberta é crucial para entender a ocupação humana na região da Serra Alta de Hidalgo, onde acredita-se que os primeiros assentamentos surgiram há 14 mil anos. O projeto de resgate arqueológico segue em paralelo à investigação das ruínas, com o objetivo de preservar e estudar este importante patrimônio histórico.

Os resultados iniciais das análises estão sendo apresentados em instituições educacionais, como o Colégio do Estado de Hidalgo e a Universidade Tecnológica da Serra Hidalguense. A iniciativa visa conscientizar a comunidade local sobre a importância de proteger o patrimônio arqueológico e incentivar o interesse pela história da região.

Leia Também: Trump apela a "cessar-fogo imediato" e negociações Ucrânia-Rússia