Polarização é palavra do ano de 2024 para dicionário Merriam-Webster

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dicionário Merriam-Webster, dos Estados Unidos, publicou nesta segunda-feira (9) o que elegeu como a palavra do ano de 2024: polarização.

A escolha anual da empresa é baseada no nível de pesquisa dos visitantes do site e, além disso, na frequência de uso do termo. Polarização, segundo o editor geral do dicionário, Peter Sokolowski, diz respeito a um "tipo muito específico de divisão". Segundo relatou à agência Associated Press, a escolha "significa que estamos tendendo para os extremos em vez de para o centro."

As eleições presidenciais dos EUA foram um dos fatores que influenciaram a decisão. A opção do Merriam-Webster por esta palavra reflete aspectos científicos e metafóricos do termo. Em sua definição mais comum, polarização é o ato de "causar forte desacordo entre facções ou grupos opostos".

Ainda neste mês, o jornal The Economist também publicou o que elegeu ser a palavra do ano: caquistocracia. A palavra resume "o governo dos piores" em um único termo. Caquistocracia não é encontrada em fontes antigas; parece ter sido cunhada em inglês como um antônimo intencional para aristocracia, originalmente "governo dos melhores".

Na publicação desta segunda, o dicionário ainda elencou outros termos que considera os principais do ano, como democracia, esquisito, cognitivo e totalidade. No panorama geral, as escolhas refletem diretamente o cenário político e cultural dos EUA.

O cenário político global experimenta algo parecido. No Brasil, uma pesquisa do Datafolha apontou para uma polarização alta e inalterada no período anterior às eleições municipais. Em números, ambos os campos apoiadores do presidente Lula e de Jair Bolsonaro -representantes, aqui, de uma polarização à esquerda e à direita- se mostraram maiores que um possível terceiro caminho -mais ao centro, em teoria.

De volta ao contexto americano, Sokolowski, responsável pela divulgação, afirmou que a escolhida do ano é uma "palavra bem jovem" na língua inglesa. Destacou ainda que é frequentemente utilizada na descrição de relações raciais, políticas e ideológicas. "Polarizado é um termo que traz intensidade a outra palavra", acrescentou.

Nos últimos quatro anos, o dicionário escolheu palavras também bastante relacionadas aos debates públicos à época. De 2023 a 2020, as escolhidas foram autêntico, gaslighting, vacina e pandemia.

Outros dicionários americanos elegeram termos diferentes para 2024. Brat foi a escolhida pelo Collins, e Demure, pelo Dictionary.com. No Brasil, um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Ideia, com a empresa de marketing Cause e o aplicativo PiniOn, estabeleceu ansiedade como a palavra do ano.