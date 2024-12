Jaqueta usada por suspeito de atirar em empresário esgota nos EUA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar da prisão de Luigi Mangione como suspeito do assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, na última quarta-feira (4), em Nova York, a polícia norte-americana continua investigando o caso. Preso cinco dias após o crime, o jovem vem ganhando destaque nas redes sociais, com direito a um concurso de sósias e até especulações sobre as peças de roupa que ele aparece usando nas imagens divulgadas pela polícia.

A jaqueta, por exemplo, chegou às prateleiras das principais lojas de roupas masculinas e se tornou a peça mais vendida nos últimos dias. Uma postagem no fórum Reddit especulou que o atirador possivelmente usou um modelo da marca Levi's no estilo trucker, com forro de moletom e capuz. Uma corrida às lojas em busca da peça foi notada no comércio.

No site da varejista Macy's, segundo o TMZ, a peça custa cerca de R$ 1.360 e teve mais de 6 mil visualizações em 48 horas. Outras peças supostamente usadas pelo atirador também são procurados pelas pessoas.

Entre elas estariam um moletom da marca Prometheus Designs (R$ 2.425), a mochila Everyday Backpack (R$ 1.815), da Peak Design, e um par de tênis de couro da Hermès (R$ 6.366), grife francesa conhecida por vender bolsas caras e extremamente exclusivas. A reportagem diz ter procurado as lojas para comentarem sobre o caso, mas não obteve retorno.

A controversa glorificação do assassino de Brain Thompson se intensificou nas redes sociais após o anúncio da prisão, na tarde desta segunda (9). "Luigi Mangione" é o assunto mais comentando no X (ex-Twitter), com mais de 1 milhão de menções na manhã desta terça (10), e muitos internautas foram buscar seus supostos perfis e postagens nas redes.