Milei promete "motoserra profunda" para cortar ainda mais despesas

O presidente da Argentina, Javier Milei, está se preparando para o segundo ano do mandato à frente do país e promete dar continuidade aos cortes financeiros que marcaram sua primeira gestão. Conhecido por sua intenção de reduzir os gastos do Estado, Milei reafirma seu compromisso com a redução da máquina pública.

Em um discurso gravado e divulgado à nação, o presidente destacou que sua administração continuará a ser guiada pela "motosserra". "Este ano, vocês já conheceram a motosserra, que teve como foco reverter os excessos dos últimos anos de kirchnerismo. Agora, vem a motosserra profunda, pois o que precisamos desfazer são camadas geológicas de órgãos e funções estatais injustificadas", afirmou.

Milei também antecipou a eliminação de mais organismos públicos e defendeu um "estado mais eficiente e mais barato".

O termo "kirchnerismo" é utilizado para se referir à filosofia política e aos seguidores do ex-presidente argentino Néstor Kirchner.

Leia Também: Atritos marcam relação com Brasil no 1º ano de Milei, mas pragmatismo prevalece