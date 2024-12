Mãe relata desespero 1 mês após brasileiro sumir na Europa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe do brasileiro André Alves do Nascimento, desaparecido há um mês quando fazia um mochilão na Europa, diz ainda não ter respostas das autoridades sobre o paradeiro do filho.

O último contato foi em 6 de novembro. O paraibano de 35 anos mantinha contato todos os dias com a mãe Maria de Lourdes Alves Nascimento, 56, pelo WhatsApp.

A diarista foi informada pelo filho que ele iria se deslocar de Paris para Amsterdã. Ele estava havia dois dias em território francês, disse a mãe.

Sem respostas e sem pistas. De lá para cá, a mãe de André disse não ter tido informações das autoridades sobre o paradeiro do filho.

Retorno ao Brasil estava previsto para o dia 18 de novembro. André trabalhava como lojista e morava em Joinville, em Santa Catarina.

Segundo a mãe, a Interpol começou a investigar o caso, mas o nome do jovem não aparece na lista de desaparecidos da polícia internacional. Procurada, a Polícia Federal disse que irá checar se participa das apurações. Já o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) ainda não se manifestou sobre o caso.

"Ele falava que estava feliz, porque estava realizando o sonho de conhecer a França. Quando falamos pela última vez, ele disse que estava entrando em um trem para Amsterdã e que avisaria quando chegasse. Mas não respondeu mais. Comecei a entrar em desespero. Até agora, estamos sem respostas. Me sinto de mãos atadas", disse Maria de Lourdes, mãe de André.