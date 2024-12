Donald Trump é novamente eleito Personalidade do Ano pela Time

Donald Trump foi novamente eleito como a Personalidade do Ano pela revista Time, uma distinção que já havia recebido em 2016, após sua primeira vitória na Casa Branca. Nesta quinta-feira, o ex-presidente dos Estados Unidos foi até Nova York para tocar o sino de abertura da Bolsa de Valores, celebrando mais um marco em sua trajetória política.

A Time destacou o "impressionante regresso político" de Trump, que o levou a vencer as eleições presidenciais de 2024. A revista ressalta que ele conseguiu mobilizar um eleitorado jovem, especialmente do sexo masculino, o que foi crucial para sua vitória decisiva. Além disso, Trump obteve seu primeiro voto popular e transformou todos os estados indecisos em "vermelhos" – uma grande vitória no panorama político americano.

Outros nomes fortes estavam entre os finalistas para a Personalidade do Ano, como a vice-presidente dos EUA Kamala Harris, a princesa de Gales Kate Middleton, o bilionário Elon Musk, a ativista russa Yulia Navalnaya, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o presidente da Reserva Federal dos EUA Jerome Powell, o humorista Joe Rogan, a presidente do México Claudia Sheinbaum e o CEO do Facebook Mark Zuckerberg.

A escolha de Trump, embora histórica, não é isenta de controvérsias. A Time lembra que ele foi condenado no início deste ano por um júri de Nova York em um caso de fraude, tornando-se o primeiro criminoso condenado a ser eleito presidente dos EUA.

"Há 97 anos que os editores da TIME escolhem a Personalidade do Ano: o indivíduo que, para o bem ou para o mal, mais contribuiu para moldar o mundo e as manchetes dos jornais nos últimos 12 meses. Em muitos anos, essa escolha é difícil. Em 2024, não foi", escreveu a revista.

