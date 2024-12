Menina de 11 anos é resgatada após passar três dias à deriva no mar

Uma menina de 11 anos sobreviveu durante três dias à deriva no mar, apenas com um colete salva-vidas e duas bóias de salvação improvisadas, após o barco de migrantes em que viajava ter naufragado perto da ilha mediterrânica de Lampedusa, na Itália.

A menina foi encontrada por acaso pelo veleiro Trotamar III, da ONG Compass Collective, que estava na área para outra operação, e acredita-se que será a única sobrevivente do naufrágio do barco com 45 migrantes a bordo.

"Foi uma coincidência incrível termos ouvido a voz da criança apesar de o motor estar funcionando", disse Matthias Wiedenlübbert, o capitão do Trotamar III, num comunicado da Compass Collective.

De acordo com a nota, citada pela agência de notícias Reuters, a tripulação conseguiu ouvir os pedidos de ajuda da menina pelas 3h20 e deu início a uma operação para a salvar.

A menina "não tinha água potável ou comida com ela e, embora estivesse sofrendo de hipotermia, estava receptiva e alerta".

O barco tinha partido de Sfax, na Tunísia e teria afundado durante uma tempestade. A menina, natural da Serra Leoa, contou que tinha estado em contato com outras duas pessoas na água dois dias antes, mas não as via desde então.

Destaca-se que mais de 30 mil migrantes morreram na travessia do mar Mediterrâneo entre 2014 e 2023, de acordo com a Fondazione ISMU ETS, que admite que o número de menores que morreram ou desapareceram em naufrágios pode superar 6.000 neste período.

