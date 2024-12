Avião cai em autoestrada de Nova York e deixa um morto

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após a queda de um avião de pequeno porte em uma rodovia no condado de Westchester, no estado de Nova York, na noite de quinta-feira.

De acordo com a imprensa local, que cita as autoridades, a aeronave decolou de Linden, em Nova Jersey, e caiu próximo ao aeroporto do condado de Westchester, perto da fronteira entre Nova York e Connecticut.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) informou que um monomotor Tecnam P-2008 com duas pessoas a bordo caiu em Westchester por volta das 18h35 no horário local.

Uma investigação preliminar revelou que a aeronave relatou uma falha de motor e tentou pousar no aeroporto do condado de Westchester antes de cair.

