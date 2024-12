Estudo revela que condomínios de luxo na Flórida estão afundando

Cerca de 35 condomínios de luxo e vários hotéis ao longo das praias do sul da Flórida estão afundando ou se deformando de forma inesperada, com alguns casos associados à construção nas proximidades, de acordo com um estudo.

Esses edifícios, localizados ao longo de uma faixa de 19 quilômetros, que vai de Miami Beach a Sunny Isles Beach, afundaram entre dois e oito centímetros.

Metade deles tem menos de uma década, apontaram os pesquisadores da Escola Rosenstiel de Ciências da Terra, Marítima e Atmosférica da Universidade de Miami, em um estudo divulgado na última quarta-feira.

"A descoberta da extensão dos pontos de subsidência ao longo da costa sul da Flórida foi inesperada", disse o autor principal do estudo, Farzaneh Aziz Zanjani, em comunicado.

Embora seja comum que os edifícios afundem um pouco durante ou logo após a construção, os cientistas destacaram que ficaram surpresos com o fato de algumas das mudanças observadas terem ocorrido anos depois.

O calcário sob as praias do sul da Flórida está envolvido em camadas de areia, que podem mudar devido ao peso dos edifícios mais altos ou pela vibração causada pela construção dos alicerces.

Os fluxos das marés também desempenham um papel nesse processo.

