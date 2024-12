Câmera de segurança mostra momento em que terremoto atinge Vanuatu; veja

As imagens de câmeras de segurança em uma garagem em Porto Vila, na capital de Vanuatu, registraram o momento exato em que o terremoto de magnitude 7,3 atingiu o país.

O tremor ocorreu às 12h47 (01h47 em Lisboa) de terça-feira e causou deslizamentos de terra, destruição de veículos e danos em diversos edifícios. No vídeo, é possível ver duas pessoas e um cachorro assustados, correndo para escapar dos objetos que caem ao redor deles.

Na quarta-feira, as autoridades de Vanuatu declararam estado de emergência, após a confirmação de pelo menos 14 mortes e mais de 200 feridos em decorrência do desastre. O estado de emergência foi decretado até 24 de dezembro, visando agilizar as operações de socorro e resposta à tragédia, que teve maior impacto em Porto Vila, conforme comunicado do governo.

Vanuatu, arquipélago com cerca de 250 mil habitantes, está localizado perto do "Anel de Fogo" do Pacífico e das zonas de vulcões submarinos da bacia de Lau, o que faz com que o país enfrente regularmente atividades sísmicas.

