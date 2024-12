Homem é preso após incêndio que deixou 11 mortos no Vietnã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio em um bar de karaokê em Hanói, capital do Vietnã, matou 11 pessoas na noite de quarta-feira (18). Em um comunicado, a polícia da cidade afirmou suspeitar de um ataque deliberado e que um suspeito do crime, um homem de 51 anos, já foi preso.

A polícia recebeu o alerta às 23h de quarta-feira (13h no horário de Brasília) sobre um incêndio "com muitas pessoas presas". Imagens publicadas na mídia estatal mostram o prédio com a fachada escurecida, e pilhas de metal retorcido espalhadas ao redor.

As equipes de resgate foram ao local e conseguiram retirar do interior do prédio sete pessoas com vida, duas das quais foram levadas para o hospital. As equipes de resgate também encontraram onze mortos, segundo a força de segurança local. Além do bar, as chamas também se espalharam para uma casa vizinha.

Testemunhas explicaram à mídia estatal que o incêndio foi tão intenso que ninguém se atreveu a entrar para resgatar os que ficaram presos. "Estávamos gritando pelas vítimas presas, mas não ouvimos pedidos de ajuda vindos de dentro do prédio", disse Nguyen Minh Hung ao jornal Dan Tri.

O incêndio provavelmente começou no primeiro andar e rapidamente se espalhou pelo edifício. A mídia estatal afirma que câmeras de vigilância de uma casa próxima registraram um homem entrando no local com um galão pouco antes do início do incêndio.

A polícia disse que prendeu um suspeito por volta da meia-noite local (14h de Brasília). O homem tinha ido ao karaokê tomar uma cerveja e acabou discutindo com trabalhadores do estabelecimento.

Em seguida, ele teria comprado gasolina, espalhado em uma área onde havia motos estacionadas e ateado fogo. Ele também teria bloqueado uma das saídas do bar. Segundo a polícia, o homem confessou que comprou a gasolina para atear fogo no piso térreo do bar de três andares.

O incidente ocorreu depois que seis pessoas, incluindo quatro policiais, foram condenadas à prisão em outubro por um incêndio que destruiu um bar de karaokê há dois anos e matou 32 pessoas.

Esse incêndio, em uma província perto da cidade de Ho Chi Minh, no sul do país, levou ao fechamento de mais de dois terços dos cerca de 15 mil bares de karaokê do Vietnã por descumprimento dos regulamentos de segurança contra incêndios.

