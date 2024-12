Canibal que matou menina é executado no dia do seu aniversário nos EUA

Kevin Ray Underwood, de 45 anos, foi executado nesta quinta-feira (19) em Oklahoma, nos Estados Unidos, pelo assassinato de uma menina de 10 anos. O crime, cometido em 2006, chocou o país e motivou a pena de morte.

Underwood foi condenado por sequestrar, agredir sexualmente e matar Jamie Rose Bolin. De acordo com a confissão do criminoso, ele foi motivado por fantasias sexuais e canibalísticas. O homem agrediu a menina com uma tábua, a estuprou e a sufocou, planejando inicialmente decapitá-la e comer partes de seu corpo.

A execução, a 25ª do ano nos Estados Unidos, ocorreu por meio de injeção letal, um processo que envolve a administração de três drogas: um sedativo, um agente paralisante e, por fim, uma substância que causa a parada cardíaca.

Pedido de clemência negado

Apesar dos pedidos de clemência apresentados pela defesa, que alegou um histórico de abusos e transtornos mentais, a pena de morte foi mantida. Os juízes consideraram que, embora Underwood sofresse de problemas de saúde mental, isso não justificava o crime cometido.

