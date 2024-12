Em imagens: Já é Natal ao redor do mundo - Com o mundo se transformando em um caleidoscópio de luzes brilhantes e tradições emocionantes, sabemos que a temporada de fim de ano realmente chegou. Das cabanas cobertas de neve nas aldeias europeias às celebrações vibrantes no Hemisfério Sul, a época do Natal pinta o globo com pinceladas vívidas de alegria e admiração. Cada cultura contribui com seu toque único para esta festividade universal, criando momentos que imploram para serem imortalizados em fotografias. Existem realmente algumas cenas encantadoras de Natal ao redor de todo o mundo antes mesmo do Natal chegar. Então pegue uma fatia de panetone, acomode-se e clique nesta galeria para ver algumas das fotos de Natal mais deslumbrantes deste ano em todos os cantos do nosso planeta.

