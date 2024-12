Motorista atropela multidão em feira de Natal na Alemanha

A cidade alemã de Magdeburgo amanheceu, neste sábado, de luto, após uma noite marcada pelo pânico e pela tragédia, em decorrência de um ataque ocorrido em um mercado de Natal. Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas depois que um homem dirigiu um carro contra uma grande multidão. Quais detalhes já são conhecidos?

Ao longo das horas, surgiram informações contraditórias sobre o número de mortos. Sabe-se, entretanto, que há pessoas gravemente feridas, e o número de vítimas fatais pode aumentar.

Na noite de ontem, o primeiro-ministro da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, esclareceu, em uma coletiva de imprensa, que havia pelo menos dois mortos, entre eles uma criança pequena. Contudo, neste sábado, o jornal Der Spiegel, citando fontes policiais, informou que esse número subiu para pelo menos cinco.

"É uma catástrofe para a cidade de Magdeburgo, para o estado e para a Alemanha como um todo", declarou o líder.

Big terrorist attack in Magdeburg #Chistmas market, #Germany (vid 1). 34 dead and 70 injured (vid 2). The perpetrator Taleb al Abdulmohsen (pic 1) has been caught.