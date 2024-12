Divulgadas imagens do autor de ataque em feira de Natal na Alemanha

As autoridades divulgaram as primeiras imagens do suspeito pelo ataque no mercado de Natal de Magdeburgo, Alemanha, ocorrido na noite de sexta-feira (20). Identificado como Taleb A., um médico saudita de 50 anos, ele teria conduzido intencionalmente um carro contra a multidão, causando a morte de cinco pessoas e ferindo mais de 200.

Taleb A., descrito como "anti-Islã", foi detido no local e levado para interrogatório. Segundo a imprensa alemã, ele é especialista em psiquiatria e psicoterapia e vive na Alemanha há quase 20 anos. Em suas redes sociais, o suspeito compartilhava conteúdos críticos ao Islã, apoiava ex-muçulmanos e acusava as autoridades de promoverem a "islamização da Europa".

O suspeito também é conhecido por seu apoio ao partido de extrema-direita e anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD). Em publicações recentes, ele teria manifestado teorias de que as autoridades alemãs estavam discriminando requerentes de asilo sauditas.

A investigação continua para apurar as motivações completas do ataque. As imagens divulgadas incluem uma retirada de seu passaporte e outra compartilhada pela Rair Foundation USA.

