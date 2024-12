Musk não será presidente porque não nasceu nos EUA, diz Trump

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (22) que o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, não pode ser presidente do país, caso queira, porque nasceu na África do Sul.

"Não, ele não será presidente, posso garantir isso", disse Trump. "E estou seguro. Sabe por que ele não pode ser? Ele não nasceu neste país", afirmou o presidente eleito durante um evento para ativistas conservadores na Phoenix, capital do estado do Arizona.

A Constituição americana determina que apenas cidadãos natos podem se candidatar à Presidência, desde que tenham ao menos 35 anos e tenham residido no país pelo período mínimo de 14 anos.

A fala foi proferida em um contexto em que Trump rebatia críticas de integrantes do Partido Democrata que têm afirmado que Musk age como se fosse presidente, após o bilionário fazer uma articulação para que um projeto de lei de financiamento não fosse aprovado pelo Congresso na semana passada. Com isso, o Legislativo precisou conceber uma proposta alternativa.

Em mais de 150 postagens separadas no X, Musk exigiu que os republicanos desistissem de um acordo de gastos bipartidário que tinha como objetivo evitar uma paralisação do governo no Natal. Ele prometeu retaliação política contra qualquer um que votasse a favor do extenso projeto de lei apoiado pelo presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson.

O bilionário criticou publicamente um a proposta negociada por republicanos juntamente com os democratas da Câmara. Após o envolvimento de Musk nas negociações, alguns democratas ironizaram e classificaram o empresário como "presidente Musk" e o acusaram de ditar políticas em nome de Trump.

Neste domingo, Trump disse que Musk fez um "trabalho incrível". "Não, ele não vai assumir a presidência. Gosto de ter pessoas inteligentes [junto]", afirmou. "Eles estão em uma nova onda. 'Rússia, Rússia, Rússia', 'Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia', todos os diferentes embustes. O novo é dizer que o 'presidente Trump cedeu a presidência para Elon Musk'. Não, não, isso não está acontecendo."

Trump também elogiou a SpaceX, empresa de Musk, por avanços em viagens espaciais e pela tecnologia de satélite Starlink.

Musk foi escolhido por Trump para comandar o Departamento de Eficiência Governamental, voltado para redução de custos, no governo que tomará posse em 20 de janeiro, sucedendo a gestão de Joe Biden.

Elon Musk foi um dos financiadores da campanha de Donald Trump à Casa Branca e fez dezenas de publicações no X em apoio ao republicano. Registros eleitorais indicam que as doações do empresário superaram US$ 250 milhões.

