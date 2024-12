Casal que ganha R$ 465 mil na loteria mas morre antes de gastar dinheiro

Um casal britânico, Jean e Brian Davies, ambos de 82 anos, morreu poucos meses após ganhar £ 60.000 (cerca de R$ 465 mil) na Loteria do Código Postal, em 2018. Jean se inscreveu no sorteio com a ajuda do neto e ficou surpresa ao descobrir que havia vencido o prêmio de Natal. A vitória trouxe planos de reformas na casa adaptada onde moravam, mas os sonhos foram interrompidos por uma sequência de problemas de saúde na família.

Pouco após a vitória, Brian sofreu uma queda que agravou seu estado de saúde. O filho mais novo do casal, Brian Jr., foi diagnosticado com câncer de garganta e morreu em agosto de 2020. Jean também enfrentou problemas de saúde e foi hospitalizada com pneumonia no início de 2020. Durante esse período, mudanças no testamento e disputas familiares começaram a surgir. Gillian, filha do casal, alegou ter sido excluída do testamento, ao lado do irmão falecido.

Com o agravamento da saúde de Brian, ele foi transferido para uma casa de repouso em 2020. Jean ficou abalada com as restrições da Covid-19, que a impediram de visitar o marido. A filha Gillian relatou preocupações sobre negligência e abuso na unidade de cuidados, gerando novas tensões. Jean faleceu em junho de 2022, e Brian morreu alguns meses depois, em novembro.

Após a morte dos pais, Gillian iniciou uma batalha judicial contra a unidade de saúde e criticou a sequência de eventos após a vitória na loteria. "O que deveria ter sido um momento alegre se tornou um pesadelo. Tudo piorou a partir daquele dia", lamentou Gillian, que desembolsou £ 23.000 em custos legais na tentativa de entender os acontecimentos que marcaram o fim trágico da vida dos pais.

