'Mayday, colisão com pássaro', disse piloto 3 min antes de bater

Um Boeing 737-800 da Jeju Air caiu neste sábado (29) na Coreia do Sul, após declarar emergência por colisão com pássaros durante o pouso. A aeronave, que partiu de Bangkok, na Tailândia, transportava 181 pessoas, das quais 179 morreram. O acidente ocorreu ao final da pista do aeroporto de Muan, onde o avião se chocou contra um muro de concreto e explodiu.

O piloto da Jeju Air declarou emergência e emitiu avisos de "mayday" e de colisão com pássaros. O sinal de "Mayday" é um termo universalmente conhecido para comunicar situações de emergência.

No aviso à torre de comando do aeroporto, o piloto falou a palavra "mayday" três vezes, e "bird strike" (colisão com pássaros) duas vezes. Esta foi a primeira vez desde o acidente que há a confirmação de que a aeronave colidiu contra pássaros.

A caixa-preta da aeronave foi recuperada e será analisada no Centro de Testes e Análises do Aeroporto de Gimpo. Especialistas questionam a alta velocidade do pouso e a ausência de flaps e reversores, sistemas essenciais para desaceleração.

O Ministério dos Transportes confirmou que o avião tentou arremeter antes de pousar na direção oposta da pista, decisão tomada após um alerta de colisão com pássaros. A investigação também contará com o apoio do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), país de fabricação do modelo.

Embora colisões com pássaros sejam comuns na aviação, especialistas afirmam que dificilmente provocam acidentes de grande magnitude. "Nunca vi uma colisão com pássaros impedir a extensão do trem de pouso", afirmou o especialista Geoffrey Dell. O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, declarou prioridade na identificação das vítimas e assistência às famílias.

