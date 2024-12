Incidente a bordo de avião da Swiss Air provoca morte de tripulante

Um membro da tripulação de um voo da companhia aérea Swiss International Air Lines morreu por inalação de fumaça.

O Airbus A220-300, que viajava entre Bucareste, na Romênia, e Zurique, na Suíça, teve de fazer um pouso de emergência, depois de o cockpit ter ficado cheio de fumaça.

Segundo o Daily Mail a fumaça era proveniente de um problema técnico no aparelho.

O avião acabou por pousar em Graz, na Áustria, com 74 passageiros e cinco membros da tripulação, no dia 23 de dezembro. Os passageiros e a tripulação foram rapidamente retirados e 12 pessoas foram tratadas com urgência no local.

Dois tripulantes foram transportados para o hospital, com um deles sendo internado nos cuidados intensivos. Ele acabou morrendo esta segunda-feira (30).

"Temos a informar, com a mais profunda tristeza e pesar, que o nosso colega morreu no hospital de Graz na segunda-feira", anunciou um porta-voz da Swiss International Air Lines.

Leia Também: 'Mayday, colisão com pássaro', disse piloto 3 min antes de bater