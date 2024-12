Frio em Gaza já matou 6 bebês, entre os quais gêmeos. "Vida é um inferno"

As condições precárias e o frio intenso em Gaza resultaram na morte de seis bebês na última semana, informou a publicação Al Jazeera. As vítimas, incluindo dois irmãos com apenas um mês de vida, morreram de hipotermia. Um dos bebês faleceu em um hospital, enquanto o outro morreu em uma tenda. O pai relatou que a cabeça de um dos filhos estava "fria como o gelo".

O governo de Gaza destacou que o "frio intenso e a geada" estão agravando a situação nos campos de deslocados. Além das crianças, um trabalhador da saúde também faleceu devido às condições climáticas extremas. Um jornalista da Al Jazeera descreveu a situação como desoladora, com famílias vivendo em tendas improvisadas há mais de um ano, sem acesso a materiais básicos para se protegerem do frio.

A crise humanitária ocorre em meio à continuidade dos ataques israelenses a Gaza, incluindo alvos como hospitais. Desde o início do conflito, em outubro de 2023, mais de 45.500 palestinos foram mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, corroborados pela ONU.

Relatos de famílias locais revelam o impacto devastador da guerra e das condições climáticas. Em al-Mawasi, uma mãe descreveu a perda de sua filha de 20 dias devido ao frio extremo, enquanto o pai lamentou a situação insuportável causada pela guerra e pela pobreza. "Nossa vida é um inferno", declarou.

