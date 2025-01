Polícia relaciona atropelamento em massa e explosão de Tesla

Esta quarta-feira (1º), um atropelamento mortal em Nova Orleans e a explosão de um Tesla em frente ao Hotel Trump, em Las Vegas, abalaram os EUA.

O primeiro ataque, que matou 15 pessoas, teria tido uma motivação terrorista, sendo que as autoridades afirmaram que suspeitavam que o responsável não teria agido sozinho.

Entretanto, a explosão de um carro em Las Vegas viria também a tornar-se objeto de investigação das autoridades norte-americanas, que afirmaram que estãoanalisando se havia alguma relação entre os dois incidentes.

Sabe-se agora, que o homem que se explodiu dentro do veículo em frente ao Hotel do presidente eleito dos EUA serviu na mesma base militar que o responsável pelo ataque de Nova Orleans.

O suspeito do incidente com o Tesla é Matthew Livelsberger, um homem de 37 anos, natural do Colorado.

Vale lembrar que um veículo Tesla Cybertruck, da marca automóvel de Elon Musk, explodiu esta quarta-feira em frente do hotel Trump de Las Vegas, deixando um morto e sete feridos. Segundo a rede de televisão ABC News, as autoridades estão avaliando o incidente como um possível ato terrorista.

A explosão ocorreu horas depois de um ataque em Nova Orleans, no qual um suposto ex-militar norte-americano, identificado pelo FBI como Shamsud Din Jabbar, de 42 anos, jogou o carro contra uma multidão que festejava o Ano Novo no histórico Bairro Francês, fazendo pelo menos 15 mortos e 25 feridos.

