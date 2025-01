Homem que morreu em explosão de Tesla era soldado do Exército dos EUA

As autoridades norte-americanas confirmaram que o homem que explodiu um Tesla Cybertruck em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas, e morreu na explosão, era Matthew Livelsberger, um soldado ativo do Exército.

De acordo com a Associated Press, que cita três oficiais dos Estados Unidos, o homem era membro do Exército e havia passado algum tempo na base anteriormente conhecida como Fort Bragg, localizada na Carolina do Norte, que abriga o comando das forças especiais.

Seu perfil no LinkedIn revela que ele, aos 37 anos, servia há mais de 19 anos no Exército, sendo 18 desses anos dedicados às Forças Especiais. Sua função atual era Gestor de Sistemas Remotos e Autônomos, posição que ocupava há apenas três meses.

O FBI está agora investigando se existe alguma ligação entre essa explosão e um ataque com uma caminhonete em Nova Orleans que matou 15 pessoas no dia de Ano Novo. O suspeito desse ataque também é um veterano do Exército dos EUA e também passou algum tempo em Fort Bragg.

Vale lembrar que um veículo Tesla Cybertruck explodiu na quarta-feira em frente ao hotel Trump, em Las Vegas, resultando em um morto (o suspeito) e sete feridos leves. As autoridades estão avaliando o incidente como um possível ato terrorista.

A explosão ocorreu poucas horas após o ataque em Nova Orleans.

