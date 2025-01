Queda de aeronave na Califórnia mata duas pessoas e deixa 19 feridas

Duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas, na quinta-feira (2), quando uma aeronave caiu no telhado de uma fábrica de móveis no sul da Califórnia, nos EUA, onde estavam trabalhando cerca de 200 pessoas.

De acordo com a Associated Press (AP), as vítimas mortais serão os tripulantes do avião e os feridos as pessoas que estavam dentro da fábrica.

Num comunicado, entretanto difundido, o Departamento de Polícia de Fullerton adiantou que 11 dos feridos foram transportados para o hospital, enquanto oito receberam apenas assistência no local.

Já a AP acrescenta que o avião caiu menos de dois minutos após decolar do Aeroporto Municipal de Fullerton, em Orange, localizado a apenas a seis milhas da Disneyland Califórnia.

Imagens compartilhadas nas redes sociais, gravadas por uma câmara de segurança, mostram o avião caindo em cima do prédio, causando uma explosão violenta e uma coluna preta de fumaça.

O acidente já está sendo investigado pelas autoridades. O avião foi identificado como sendo um Van's RV-10 monomotor de quatro assentos, que pertencia a um piloto com experiência. "Ele tinha até um hangar aqui", revelou à AP Chris Villalobos, um funcionário de operações do aeroporto.