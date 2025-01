Zelenski diz esperar que imprevisibilidade de Trump acabe com a guerra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que assume a Presidência no próximo dia 20, pode ser decisivo para ajudar a acabar com a guerra contra a Rússia e ajudar a deter Vladimir Putin.

"Ele é muito forte e imprevisível, e eu realmente gostaria de ver a imprevisibilidade do presidente Trump se aplicar à Rússia. Acredito que ele realmente quer acabar com a guerra", disse Zelenski em entrevista exibida na quinta-feira (2) por uma TV ucraniana, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Zelenski seguiu elogiando Trump. "Suas qualidades estão realmente presentes", afirmou. "Ele pode ser decisivo nesta guerra. Ele é capaz de deter Putin ou, para ser mais justo, nos ajudar a deter Putin. Ele é capaz disso."

Trump chegou a dizer que acabaria com o conflito, que completa 3 anos em 24 de fevereiro, em 24 horas, o que, claro, gera ceticismo em Kiev, que teme ter que ceder parte de seu território em um acordo para obter paz.

Zelenski, enfrentando avanços das forças russas no leste da Ucrânia, contou que Trump lhe disse que o ucraniano seria um dos primeiros a visitar Washington após a posse presidencial neste mês.

O presidente da Ucrânia também disse que uma prioridade era estabilizar a linha de frente no início do novo ano. Putin, segundo ele, teme negociações, pois seriam equivalentes a uma derrota para a Rússia.

Para Zelenski, alcançar uma paz justa para a Ucrânia significa receber garantias de segurança sólidas de seus aliados, ingressar na União Europeia e receber um convite para integrar a aliança da Otan, uma ideia rejeitada por Moscou.

"Naturalmente, quaisquer garantias de segurança sem os EUA são garantias de segurança fracas para a Ucrânia", disse ele.

Zelenski afirmou ainda que queria garantir que qualquer plano dos EUA para um acordo levasse em consideração as opiniões da Ucrânia. "Não pode ser de outra forma. Somos a Ucrânia, e é nossa independência, nossa terra e nosso futuro."

Ele também disse esperar que a administração de Trump pudesse estabelecer um contato rápido com a Rússia. Putin disse que Moscou está aberta a negociações, mas estas devem levar em consideração os ganhos da Rússia na guerra e sua anexação de quatro regiões ucranianas.

Com as forças russas capturando vila após vila na frente leste em seu avanço mais rápido desde a invasão de fevereiro de 2022, Zelenski disse que estabilizar a frente de batalha é fundamental. "Eles estão pressionando nossos rapazes, que estão exaustos e isso é um fato. Faremos tudo para pelo menos estabilizar a frente em janeiro."

Zelenski, eleito em 2019, repetiu que novas eleições não poderiam ser realizadas enquanto um estado de emergência de guerra estiver em vigor, mas disse que consideraria concorrer novamente quando as condições permitissem.

"Não sei como essa guerra vai terminar", disse ele. "Se eu puder fazer mais do que sou capaz, então provavelmente verei tal decisão [buscar um novo mandato] de forma mais positiva. Por enquanto, isso não é um objetivo para mim."