O Aeroporto no Pacífico será reaproveitado para combater a China - Reportagens recentes da imprensa sugerem que uma pequena ilha no Oceano Pacífico está prestes a se tornar uma nova frente avançada no caso de hostilidades entre Estados Unidos e China. Isso evocou memórias de guerra de quando a ilha em questão, Tinian, serviu como base militar dos EUA na luta contra os japoneses. Durante a Segunda Guerra Mundial, as pistas operadas pelos norte-americanos em Tinian serviram como plataformas de lançamento para vários bombardeios, incluindo os fatídicos ataques a Hiroshima e Nagasaki. Abandonados por quase 80 anos, esses aeródromos agora parecem prontos para serem recomissionados, já que Washington expressa preocupação com a crescente ameaça de mísseis de Pequim. Mas onde exatamente Tinian está localizado e qual é a história por trás desse enclave remoto e coberto de selva? Clique e volte no tempo para descobrir.

© <p>Getty Images</p>