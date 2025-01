Rússia denuncia novo ataque ucraniano com mísseis norte-americanos

"As defesas aéreas abateram oito mísseis táticos operacionais ATACMS, de fabricação norte-americana, e 72 drones", informou o exército russo em comunicado citado pela agência AFP.

O exército russo não especificou se o ataque ucraniano causou vítimas ou danos materiais. Em novembro, a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o uso dos mísseis ATACMS por Kiev, após longo período de oposição. A decisão veio após relatos de envio de milhares de soldados norte-coreanos para apoiar as forças russas. Desde então, a Ucrânia realizou diversos ataques com os mísseis ATACMS e os Storm Shadows britânicos.

Em resposta, a Rússia lançou pela primeira vez a arma hipersônica experimental chamada Orechnik e prometeu retaliações a cada ataque ucraniano em seu território. O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou atacar Kiev como resposta, mas isso ainda não ocorreu. Enquanto isso, Donald Trump, que sucederá Biden em 20 de janeiro, afirmou ser contra o uso dos mísseis ATACMS pela Ucrânia, alegando que isso agravaria o conflito. Hoje, duas pessoas ficaram feridas em um ataque de drone ucraniano em Chebekino, e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em Gorlivka, território ocupado pela Rússia. O exército russo também reivindicou a tomada da cidade de Nadiia, na região de Lugansk, enquanto ataques de drones russos feriram quatro pessoas em Kherson. As informações fornecidas por ambos os lados do conflito não puderam ser verificadas de forma independente. A guerra, iniciada com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, continua sem um número claro de vítimas, embora diversas fontes, incluindo a ONU, indiquem um número elevado.

