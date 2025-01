Hoje, no aniversário do ataque ao Capitólio, Congresso certifica Trump

Hoje, 6 de janeiro de 2025, o Congresso dos Estados Unidos se reúne para certificar formalmente a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 5 de novembro de 2024. Esta sessão, presidida pela vice-presidente Kamala Harris, marca o último passo antes da posse de Trump, programada para 20 de janeiro de 2025. A cerimônia começará às 14h, horário de Brasília.



A certificação dos votos do Colégio Eleitoral é um procedimento constitucional que valida os resultados das eleições presidenciais. Durante a sessão, os membros do Congresso leem e contabilizam os votos dos delegados de cada estado, confirmando o vencedor da eleição.

A vitória de Trump nas eleições de 2024 representa seu retorno à Casa Branca após um intervalo de quatro anos. Ele obteve 312 votos do Colégio Eleitoral, superando os 226 de Kamala Harris, e recebeu aproximadamente 77,3 milhões de votos populares, o que corresponde a 49,9% do total.

Este evento ocorre no quarto aniversário do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Para garantir a segurança durante a cerimônia de hoje, medidas de segurança foram reforçadas ao redor do Capitólio, incluindo o uso de cercas no perímetro do edifício.

Após a certificação, a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos está agendada para 20 de janeiro de 2025, às 12h, em Washington, D.C.

