Homem encontra presente de Natal de 46 anos atrás em reforma de casa

Um homem de 53 anos, morador do Illinois, EUA, viveu um verdadeiro "milagre de Natal" ao encontrar um presente de 46 anos atrás, embrulhado e com seu nome. A descoberta ocorreu dias após o último Natal, enquanto ele ajudava a reformar a casa dos pais.

Timothy King contou ao canal KTLA5 que, durante as reformas no banheiro, encontrou um embrulho com um papel de presente visivelmente antigo. Ao abrir, para sua surpresa, encontrou um presente que parecia ter sido comprado para ele, com seu nome escrito. "Quando vi o meu nome, não resisti e abri o presente na frente da minha mãe", relatou ele.

O presente era um conjunto de aviões da década de 1970, que Timothy acredita ter sido comprado em 1978, quando ele tinha apenas 6 anos. Sua mãe não lembra quando o presente foi comprado nem de como ele desapareceu, mas Timothy suspeita que o pacote tenha caído no vão da parede quando seus pais guardaram os presentes no sótão.

Timothy compartilhou a história nas redes sociais, e a publicação rapidamente se tornou viral, encantando muitas pessoas com o inusitado achado, que ele descreve como um verdadeiro "milagre de Natal".

