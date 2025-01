EUA: Kamala comanda sessão que confirma vitória eleitoral de Trump

Nesta segunda-feira (6), sessão conjunta de Câmara e Senado dos Estados Unidos, chancelou a conquista de 312 dos 538 votos do Colégio Eleitoral por Trump em novembro do ano passado.

A vice-presidente Kamala Harris, derrotada no pleito, anunciou o triunfo do adversário. Por ser vice, a democrata acumula o cargo de presidente do Senado e, por isso, comandou a sessão conjunta no Parlamento para contagem e certificação das cédulas eleitorais.

Na sessão, os congressistas fizeram a abertura das cédulas e anunciaram os votos do Colégio Eleitoral a poucos metros de Kamala. Políticos republicanos aplaudiram os estados onde Trump foi declarado vencedor, enquanto os democratas fizeram barulho nos anúncios dos estados vencidos pela atual vice.

Kamala anunciou a confirmação da eleição do rival sem questionamentos, ao contrário de Trump, que até hoje não reconhece sua derrota diante de Joe Biden em 2020. O empresário também instigou seus simpatizantes a ir ao Congresso em 6 de janeiro de 2021, e a tentativa deles de impedir esse mesmo processo de certificação resultou em tumultos com cinco mortes e dezenas de feridos no Capitólio.

