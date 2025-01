Casal morre em diferentes acidentes ocorridos em um espaço de 24 horas

Um casal do Michigan, nos Estados Unidos, faleceu em decorrência de dois acidentes distintos, ocorridos em um intervalo de apenas 24 horas.

Scott Levitan e Mary Lou Levitan, ambos de 66 anos e residentes em Livonia, um subúrbio a oeste de Detroit, viveram uma tragédia em sequência, conforme informações das autoridades locais, divulgadas pela imprensa norte-americana.

O primeiro acidente ocorreu em 26 de dezembro, quando Scott, enquanto pescava no gelo com o neto de 15 anos, caiu em um lago congelado. De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Oakland, Scott estava abrindo um buraco no gelo quando ele cedeu e ele caiu na água gelada. Tentando salvar o avô, o neto também caiu no lago, mas foi resgatado com vida.

"Os dois estavam abrindo o buraco para pescar quando o gelo cedeu e o avô caiu na água gelada", informou o gabinete do xerife. "O jovem ligou para o 112 e tentou ajudar o avô, mas o gelo se quebrou e ele também caiu. Um homem que testemunhou o incidente rapidamente pegou um caiaque para resgatar ambos. Ele conseguiu ajudar o neto a sair da água e, em seguida, tentou salvar o avô. Infelizmente, o gelo continuava a se partir, mas ele conseguiu manter a cabeça do avô acima da água até a chegada dos socorristas."

Scott foi levado ao hospital e mantido em aparelhos, mas não resistiu e faleceu em 31 de dezembro.

No dia seguinte, 27 de dezembro, Mary Lou Levitan sofreu um trágico acidente de trânsito. Ela estava indo buscar o veículo de seu marido quando um carro, dirigido por um jovem de 19 anos, atravessou a faixa norte da estrada por uma razão desconhecida e colidiu com o veículo em que ela estava. Mary Lou, que era passageira no banco de trás, foi declarada morta no local.

"Esta é uma tragédia indescritível que atingiu essa família em um curto espaço de tempo", declarou o xerife. "Dois incidentes trágicos e não relacionados ocorreram com 24 horas de diferença. É difícil de compreender. Nossas orações estão com a família", lamentou.



