Fogo em Los Angeles já obrigou 30 mil pessoas a abandonarem suas casas

Cerca de 30 mil pessoas foram forçadas a deixar suas residências devido a incêndios florestais que se alastraram em Los Angeles, Califórnia. As chamas consumiram aproximadamente 1.182 hectares na região de Pacific Palisades, entre as cidades costeiras de Santa Mônica e Malibu, conforme informado pelas autoridades à Reuters.

A intensificação dos ventos durante a noite contribuiu para a rápida propagação do fogo, resultando na evacuação da área norte de Santa Mônica. Em algumas localidades, o tráfego ficou congestionado, forçando muitos a abandonarem seus veículos e fugirem a pé. "As pessoas deixaram seus carros em Palisades Drive, que estavam pegando fogo na encosta. As palmeiras — tudo estava em chamas", relatou Cindy Festa, residente de Pacific Palisades.

Kristin Crowley, chefe do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, mencionou em uma coletiva de imprensa que mais de 25 mil pessoas em 10 mil residências estavam ameaçadas. Apesar disso, ela destacou que os profissionais se sentiam "muito abençoados por não haver feridos", conforme citado pela mesma fonte.

A região afetada, Pacific Palisades, é conhecida por abrigar diversas celebridades. Por exemplo, Spencer Pratt e Heidi Montag, conhecidos por sua participação no reality show "The Hills", tiveram sua residência destruída pelo incêndio. Felizmente, o casal conseguiu evacuar com segurança, conforme reportado pelo New York Post.

Além disso, o ator James Woods também foi forçado a evacuar sua residência na área, de acordo com o mesmo jornal.

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg