A partir de hoje, brasileiros devem pagar autorização para entrar em UK

A partir desta quarta-feira (8), brasileiros precisarão pagar uma taxa para obter uma autorização de viagem eletrônica (ETA, na sigla em inglês) para entrar no Reino Unido. O custo é de 10 libras esterlinas, o que equivale a cerca de R$ 77, considerando a cotação do dia 6 de janeiro. Essa autorização será válida por até dois anos, aplicando-se a todos os tipos de passaporte (comum, oficial e diplomático).

Essa medida não se restringe apenas ao Brasil; cidadãos de países não europeus que estavam isentos de visto também terão que obter o ETA para entrar no Reino Unido. O sistema já está em vigor desde outubro de 2023 para viajantes do Catar, por exemplo.

O ETA autoriza a entrada no país para fins específicos, incluindo turismo, visita a familiares ou amigos, negócios ou cursos acadêmicos de curta duração. Também permite trabalho temporário no setor criativo por até três meses, ou a realização de um trabalho remunerado, desde que pré-aprovado. Mesmo em casos de trânsito pelo Reino Unido, sem passar pelo controle de fronteira, o ETA será necessário. Caso o visitante precise permanecer por mais de seis meses, será exigido um visto.

O processo de solicitação do ETA é simples e digital. Após ser aprovado, o ETA é vinculado eletronicamente ao passaporte do viajante, sem necessidade de impressão. Contudo, o governo britânico recomenda que o viajante imprima o e-mail de confirmação por precaução. A validade da autorização será mantida enquanto o passaporte também estiver válido, e se o passaporte for renovado, será necessário solicitar um novo ETA.

Vale destacar que, embora o ETA seja exigido para entrada no Reino Unido, ele não garante automaticamente a permissão de entrada, pois ainda será necessário passar pela imigração.

Para solicitar o ETA, o processo pode ser feito pelo aplicativo para iPhone ou Android, ou pelo site do governo britânico. A solicitação leva em média 10 minutos, e o requerente deverá fornecer uma foto do passaporte e do rosto. O pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito, débito, Apple Pay ou Google Pay.

Uma vez aprovado, o ETA será vinculado ao passaporte e a confirmação será enviada por e-mail em até três dias úteis. Caso o viajante precise de uma resposta rápida, ele pode entrar no Reino Unido enquanto aguarda a aprovação, mas a solicitação deve ser feita antes da viagem.

Essa medida foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil em dezembro.



