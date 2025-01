Ativista destrói estátua de cera de Netanyahu com martelo no México

Um ativista pró-Palestina destruiu uma estátua de cera do primeiro-ministro israelita, Benjamin Natanyahu, com um martelo, em um museu da Cidade do México. O incidente foi condenado pela Embaixada de Israel no México, que o descreveu como "um ato odioso".

Um vídeo que circula nas redes sociais, e que pode ver na galeria acima, mostra o ativista se aproximando da estátua no Museu da Cera. Depois, joga tinta vermelha, coloca uma bandeira da Palestina nos seus pés e começa a destruí-la com um martelo.

No fim, afirma: "Viva a Palestina. Viva o Sudão. Viva o Iêmen. Viva Porto Rico".

Num comunicado, citado pelo The Times of Israel, a embaixada israelita considerou que "o ataque à estátua do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é um ato odioso que transmite uma mensagem perigosa de violência, intolerância e ódio que ultrapassa qualquer crítica legítima".

A embaixada defendeu ainda que Israel está travando uma "luta justa" em Gaza "contra uma organização terrorista cujas ações cruéis custaram a vida a numerosos civis, incluindo cidadãos mexicanos".

Recorde-se que a guerra em Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023, que causou a morte de mais de 1.200 pessoas do lado israelita, na maioria civis.

Cerca de 46 mil palestinos foram mortos na campanha militar de retaliação de Israel na Faixa de Gaza, a maioria dos quais civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, que a ONU considera fiáveis.

Leia Também: Rússia tem interesses no Ártico, diz Kremlin sobre fala de Trump