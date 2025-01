Imagens da tragédia: Incêndios em LA deixam 10 mortos e cenário caótico

Os devastadores incêndios florestais que atingem Los Angeles desde o dia 7 de janeiro de 2025 já causaram pelo menos 10 mortes e destruíram aproximadamente 10.000 estruturas, entre residências e comércios. As autoridades relatam que mais de 180.000 pessoas foram evacuadas, enquanto outras 200.000 estão sob aviso de evacuação.

De acordo com o The Sun, os ventos fortes e a baixa umidade têm dificultado o combate às chamas, que continuam se espalhando por áreas residenciais e comerciais. As comunidades mais afetadas incluem Pacific Palisades, Pasadena e Malibu, que abriga residências de várias celebridades.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de emergência e prometeu apoio federal para os esforços de combate ao fogo e para a reconstrução das áreas devastadas. Segundo a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, esta é uma das maiores tragédias que a região já enfrentou.

Entre as vítimas, várias celebridades perderam suas casas. Nomes como Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks e Reese Witherspoon estão entre os afetados. Paris Hilton também compartilhou imagens emocionantes dos escombros de sua casa em Malibu, avaliada em R$ 51 milhões, destacando a dor de ver tantas memórias reduzidas a cinzas.

O Los Angeles Times relatou que os incêndios já consumiram mais de 10.000 hectares e ainda estão fora de controle em várias frentes. Bombeiros de diferentes estados se juntaram aos esforços locais, enfrentando condições extremamente adversas, com temperaturas altas e ventos que propagam rapidamente as chamas.

