Paris Hilton mostra mansão totalmente destruída pelo fogo; veja o vídeo

A socialite Paris Hilton, de 43 anos, compartilhou em seu Instagram, na madrugada desta sexta-feira (10), imagens de sua casa de praia em Malibu, avaliada em R$ 51 milhões, que foi completamente destruída pelos incêndios devastadores que atingem Los Angeles, na Califórnia, desde a última terça-feira (7).

Em um vídeo onde caminha pelos escombros de sua antiga residência, Paris escreveu um depoimento emocionante sobre a perda do imóvel de luxo. “Estou aqui no que costumava ser a nossa casa, e o coração partido é verdadeiramente indescritível. Quando vi a notícia pela primeira vez, fiquei completamente chocada e não consegui processá-la. Mas agora, estar aqui e ver com meus próprios olhos é como se meu coração estivesse despedaçado em milhões de pedaços”, iniciou.

A casa, segundo Paris, não era apenas um local para morar, mas um espaço onde sua família criou memórias inesquecíveis. “Esta casa não era apenas um lugar para viver — era onde sonhávamos, ríamos e criávamos as mais belas memórias como família. Foi onde as pequenas mãozinhas de Phoenix fizeram arte que guardarei para sempre, onde o amor e a vida preencheram cada canto. Ver isso reduzido a cinzas é devastador além das palavras”, desabafou.

Ela também destacou a solidariedade às outras famílias afetadas pelos incêndios. “O que me parte ainda mais o coração é saber que esta não é apenas a minha história. Tantas pessoas perderam tudo. Não são apenas paredes e telhados — são as memórias que transformaram essas casas em lares. São fotos, lembranças, pedaços insubstituíveis de nossas vidas”.

Apesar da tragédia, Paris demonstrou gratidão pela segurança de sua família. “Sei que tenho muita sorte. Meus entes queridos, meus bebês e meus animais de estimação estão seguros. Isso é o mais importante, e estou me agarrando a essa gratidão com tudo o que tenho. Sou profundamente grata aos bombeiros, socorristas e voluntários que arriscam suas vidas para combater esses incêndios”, escreveu.

Ela também agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. “Para todos que enviaram amor, orações e palavras de bondade — vocês me lembram que, mesmo nas cinzas, ainda há beleza no mundo. Obrigada, do fundo do meu coração. Para aqueles que estão passando por essa dor, saibam que não estão sozinhos. Vamos reconstruir, curar e nos reerguer mais fortes do que antes”, finalizou.

A propriedade destruída ficava à beira-mar em Malibu e foi adquirida por Paris em 2021 por US$ 8,4 milhões (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual). A casa contava com deck de frente para o mar, bancadas de granito, paredes de vidro, hidromassagem e pisos de ladrilho de pedra. O imóvel havia sido comprado de Tom Pollock, ex-presidente da Universal Pictures, pelo mesmo valor pago por ele 14 anos antes.

Embora não fosse sua residência principal, onde vive com o marido, os filhos e seus cães, a mansão possuía um valor sentimental significativo para a família. Durante a evacuação de sua casa oficial, Paris também compartilhou um momento ao lado de seus cães no carro, cercados por malas e itens pessoais. “Encontramos todos. Estamos nos organizando no carro, prontos para ir para o hotel. Certifiquem-se de levar seus animais de estimação e mantenham todos seguros”, aconselhou.

Leia Também: Incêndio destrói mansão de Paris Hilton avaliada em R$ 51 milhões