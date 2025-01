Lula e Macron pedem que Maduro retome diálogo com oposição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes mundiais repercutiram nesta sexta-feira (10) a contestada posse do ditador Nicolás Maduro para um novo mandato como líder da Venezuela depois de uma eleição apontada como fraudulenta pela oposição e parte da comunidade internacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outrora próximo de líderes chavistas, pediu ao ditador para retomar o diálogo com a oposição. A mensagem foi divulgada pela Presidência da França e feita em conjunto com o líder do país europeu, Emmanuel Macron. Veja mais manifestações a seguir.



"A França e o Brasil estão dispostos a facilitar a retomada dos intercâmbios [entre regime e oposição], o que poderá permitir a volta da democracia e da estabilidade na Venezuela. Todas as pessoas detidas pelas suas opiniões ou compromissos políticos devem ser libertadas imediatamente" Lula e Macron - Segundo nota divulgada pela Presidência francesa

"As notícias que saem da Venezuela são outro ato inaceitável de repressão do regime (do presidente Nicolás) Maduro, cuja proclamada vitória eleitoral não reconhecemos" Giorgia Meloni - Primeira-ministra da Itália

"O povo venezuelano e o mundo sabem que Nicolás Maduro claramente perdeu as eleições presidenciais" Antony Blinken - Secretário de Estado dos EUA

"Hoje, pelas provas apresentadas, pelas atas apresentadas, pelos relatórios apresentados pela Observação Internacional, especificamente pelo Center Carter, o senhor Edmundo González deveria assumir a Presidência da Venezuela" Luis Almagro - Secretário-geral da Organização dos Estados Americanos

"[O secretário-geral da ONU, António] Guterres, condena veementemente a detenção de um grande número de pessoas, incluindo líderes da oposição, jornalistas e defensores dos direitos humanos, desde as eleições de 28 de julho" Stéphane Dujarric - Porta-voz de Guterres

"[O presidente da Duma, a Câmara dos Deputados russa] Viacheslav Volodin transmitiu a Nicolás Maduro as felicitações do presidente russo Vladimir Putin" Duma - em comunicado divulgado à imprensa