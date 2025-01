Morador diz que jacarés imitam pessoas se afogando para atacar vítimas

Moradores de Bali, na Indonésia, acreditam que jacarés da região estão desenvolvendo uma técnica incomum para atrair vítimas: imitar movimentos de humanos se afogando. Um vídeo que viralizou no Instagram mostra um desses animais realizando movimentos que lembram braços agitando-se na água, como se pedissem ajuda. O narrador do vídeo afirma que o comportamento é intencional e parte de uma estratégia predatória.

Especialistas apontam que crocodilos e jacarés têm um histórico de adaptação e desenvolvimento de técnicas de caça ao longo de milhões de anos. Esses répteis, descendentes de animais contemporâneos dos dinossauros, possuem habilidades sofisticadas de sobrevivência, que podem explicar comportamentos como o registrado no vídeo.

O vídeo gerou grande repercussão online, com internautas expressando curiosidade e temor. “Os jacarés estão se desenvolvendo mais rapidamente do que a inteligência artificial”, comentou um usuário, segundo o Daily Star. Outro destacou: “Pode ser mais assustador do que as pessoas estão dando crédito.” Até o momento, não há confirmação científica de que o comportamento seja uma estratégia intencional de caça.

Leia Também: Sobe para 16 o número de mortos nos incêndios florestais em Los Angeles