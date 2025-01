Incêndios devastam Los Angeles, e mansão intacta em Malibu chama atenção

Desde a última terça-feira, Los Angeles, na Califórnia, enfrenta incêndios devastadores que já destruíram milhares de casas e tiraram a vida de pelo menos 24 pessoas. Mais de 200 mil moradores foram obrigados a abandonar suas residências, enquanto ventos intensos continuam a dificultar o trabalho das equipes de bombeiros que combatem as chamas há vários dias.

Entre as imagens marcantes dessa tragédia, uma em especial tem intrigado muitas pessoas. Enquanto bairros inteiros foram completamente devastados pelo fogo, uma mansão em Malibu permaneceu intacta, cercada por ruínas carbonizadas.

A luxuosa propriedade, avaliada em 8 milhões de dólares e construída no ano 2000, pertence supostamente a David Steiner, empresário do setor de gestão de resíduos, segundo informações do Metro britânico.

Ainda não há explicações concretas sobre como a residência conseguiu escapar ilesa das chamas. O caso tem sido descrito por alguns como um verdadeiro milagre, enquanto outros especulam sobre possíveis métodos avançados de construção ou sistemas de proteção contra incêndios instalados na propriedade.

Leia Também: Sobe para 24 número de mortos em incêndios de Los Angeles

Leia Também: Ator de 'Gladiador' perde casa em incêndios de Los Angeles