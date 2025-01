Jovem de 19 anos morre esmagado em travessia do Canal da Mancha

Um jovem de 19 anos morreu esmagado a bordo de um pequeno barco enquanto tentava atravessar o Canal da Mancha na madrugada de sábado.

De acordo com o jornal britânico Metro, cerca de 60 pessoas estavam na embarcação, que partiu da praia de Sangatte, a oeste de Pas-de-Calais, no norte da França.

A travessia foi complicada, e o barco começou a encher de água, o que levou cerca de 30 pessoas a caírem no mar.

Pouco tempo depois, a polícia interceptou o barco e os passageiros desembarcaram. Nesse momento, foi encontrado o corpo do jovem.

"Na parte inferior do barco, um homem de nacionalidade síria foi encontrado em parada cardiorrespiratória", informou o procurador Guirec Le Bras, citado pela publicação.

Segundo Le Bras, o jovem "provavelmente foi esmagado pelos outros migrantes".

Outras 35 pessoas foram resgatadas por um helicóptero, um barco da guarda costeira e uma embarcação de pesca. Um adolescente precisou ser levado para o hospital local, e duas pessoas foram detidas.

"Podemos confirmar que ocorreu um trágico incidente envolvendo um pequeno barco na costa francesa, que resultou na perda de uma vida. Nossos pensamentos estão com os afetados", declarou um porta-voz do governo britânico.

No ano passado, 77 pessoas morreram nessas travessias, o maior número registrado desde que começaram em 2018. As causas incluem afogamento e as condições precárias dos pequenos barcos.

Este ano, o mau tempo tem dificultado as travessias, e, até o momento, apenas 61 pessoas chegaram ao Reino Unido em embarcações pequenas.



