Brasil perde e equipe feminina dá adeus ao tênis de mesa nas Olimpíadas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da disputa por equipes femininas do tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris. O time perdeu por 3 jogos a 1 para a Coreia do Sul -a vitória brasileira foi de Bruna Takahashi.

O confronto foi histórico para o esporte nacional. Bruna Alexandre é a primeira a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ela atuou ao lado das irmãs Bruna e Giulia Takahashi, e atuou no jogo das duplas e um no individual. Bruna, que vai estar nas Paralimpíadas de Paris, foi medalhista em Tóquio e no Rio.

O time brasileiro chegou a Paris na 10ª colocação do ranking, enquanto a Coreia do Sul com a terceira posição.

VAGA NO MASCULINO

A equipe masculina avançou às quartas de final. Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro venceram o time de Portugal por 3 jogos a 1.

As quartas de final acontecerão na quarta-feira (7), às 10h (de Brasília). O confronto dos brasileiros será contra a França.

DISPUTA NO FEMININO

A disputa começou pelas duplas. A parceria brasileira, formada por Giulia Takahashi e Bruna Alexandre, foi à mesa enfrentar Yubin Shin e Jihee Jeon.

Coreia sai na frente no confronto. Yubin Shin e Jihee Jeon venceram o primeiro duelo por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/5 e 11/8

Brasil teve bons momentos. A Coreia começou melhor os três sets da partida, mas a dupla brasileira mostrou poder de reação e conseguiu pressionar as adversárias em certos momentos do jogo.

Rápida polêmica. No segundo set, quando a Coreia vencia por 8 a 4, Bruna Alexandre mandou uma bola e chegou a fazer o gesto na direção das adversárias típico quando a bola pega na "casquinha" da mesa. A arbitragem, porém, não marcou o ponto e causou dúvidas nas atletas. Após breve papo, o ponto foi mantido à Coreia.

JOGOS INDIVIDUAIS

Bruna Takahashi enfrentou Eunhye Lee e deixou tudo igual. A brasileira foi à mesa contra a número 42 do mundo e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 11/8, 9/11, 9/11, 11/8 e 11/4.

Brasileira em vantagem. Bruna começou bem o duelo, soube explorar algumas bolas e fechou o primeiro set em 11/8.

Bruna encostou no segundo set. Eunhye Lee começou de maneira mais consistente o segundo set, e chegou a estar 10 a 5. A brasileira, porém, reagiu, fez quatro pontos consecutivos e o placar foi a 10 a 9, mas a sul-coreana fechou em 11 a 9.

Bruna vai bem, mas sul-coreana vira. A brasileira impôs um ritmo no terceiro set e chegou a abrir vantagem de 7 a 3 no placar. Eunhye Lee, porém, conseguiu mudar o cenário do jogo e fechou em 11 a 9.

Brasileira empata. Takahashi conseguiu fazer um quarto set consistente, travou a tentativa de reação da sul-coreana, e fechou em 11/9.

Vitória verde e amarela. Bruno fez um quinto set ainda mais sólido e não deu espaço para a adversária, fechando em 11/4.

GIULIA PERDE

Giulia Takahashi foi para o segundo jogo individual e perdeu. A jovem brasileira, número 90 do ranking, perdeu para Jeon Jihee, número 14, e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 11.

A brasileira teve boas trocas de bola. Giulia teve pontos que geraram aplausos da torcida, mas não foi o suficiente para bater a sul-coreana. Depois de um primeiro set em que houve um certo equilíbrio, Jeon Jihee se impôs nos outros - principalmente o terceiro -, e fechou com parciais de 11/7, 11/4 e 11/2.

BRUNA ALEXANDRE DERROTADA

Bruna Alexandre, que disputa as Olimpíadas e Paralimpíadas, foi à mesa no último jogo. Eunhye Lee fechou em 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/5 e 11/6.

Primeiro set equilibrado. A sul- coreana começou o jogo tendo melhor atuação, mas Bruna se recuperou, equilibrou o duelo e chegou a ter parciais iguais. Na reta final, porém, Lee espaçou o fechou em 11/8.

Coreana pisa no acelerador. Nos outros dois sets, Eunhye Lee aceleou o jogo e dificultou o jogo da brasileira. Ela conseguiu fechar em 11/5 e 11/6.