Gabriel Medina é superado por australiano e cai nas semifinais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Gabriel Medina foi eliminado no surfe nas Olimpíadas de Paris. Ele perdeu para o australiano Jack Robinson por 12,33 a 6,33, nesta segunda-feira (5), no mar de Teahupoo, no Taiti.

Apesar de ter a prioridade na reta final da bateria, Medina não conseguiu emplacar a segunda onda na bateria. O brasileiro fez 6.33 em sua primeira onda, enquanto o australiano somou duas notas (7.83 e 4.50).

O mar de Teahupoo não colaborou após as primeiras ondas surfadas pelos atletas.

O paulista agora vai disputar, pela segunda vez, o bronze olímpico. Seu adversário é o peruano Alonso Correa.