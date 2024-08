Ana Patrícia explica treta com canadense: 'A gente já se acertou'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Patrícia explicou o atrito com a canadense Brandie Wilkerson durante a final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Paris.

A brasileira disse que foi um atrito "natural de jogo". Em entrevista ao sportv após a cerimônia de entrega de medalhas, Ana Patrícia minimizou a discussão com Wilkerson.

"A gente já se acertou". Ana Patrícia acrescentou que houve conversa entre ela e a canadense tanto durante o jogo quanto após a partida.

A treta aconteceu no meio do tie-break. A partida chegou a ser paralisada por minutos. Ana Patrícia e Wilkerson levaram cartão amarelo.

Duda destacou o papel do DJ da arena para apaziguar a briga. O profissional colocou uma música de John Lennon para acalmar o clima, o que rendeu risadas segundo a atleta brasileira.

"O desentendimento é coisa normal de jogo. Ela gritou primeiro, e depois achou ruim quando eu gritei. Depois a gente já se acertou, temos o máximo respeito por elas e pela história delas, pelo que elas construíram juntas", disse Ana Patrícia, ao sportv.

"Foi muito bom (o DJ tocar John Lennon), todo mundo riu, tudo voltou ao normal e conseguimos ganhar", declarou Duda, ao sportv. "Todo mundo no espírito de querer fazer o melhor lá dentro, às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas já conversamos na quadra e fora, está tudo certo", completou Ana Patrícia.

O QUE MAIS A DUPLA DISSE

Duda: "As pessoas olham dentro da quadra e não sabem o que a gente passa. É abdicação, é vontade, é luta, é quebra-cabeça, vitórias e derrotas. E a gente conseguiu. É esforço né, é o amor. A gente luta todos os dias para viver isso, era nosso foco, sabíamos que seria difícil, e conseguimos. Só tenho a agradecer a Deus, a minha família, a toda a comissão e à Paty, e é isso."

Ana Patrícia: "Às vezes cabe (fazer lances acrobáticos) num momento do jogo que não dá para colocar a mão, a cabeça está mais fácil. Eu tentei, algumas deu certo, outras nem tanto. Faz parte."

Duda: "Sou muito grata a tudo desde meu início no esporte, agradeço a minha mãe desde o início. Todas as pessoas que passaram e ajudaram fazem parte disso. E ter nossa comissão aqui, presente, e todo o trabalho que é difícil. Saber qual é o melhor momento de trabalhar, de forçar, de frear, e sem eles nada disso seria possível. Sou muito grata a eles. Foi difícil, mas conseguimos. E esses momentos foram felizes também"

Ana Patrícia: "A gente tem que agradecer muito essa parceria com o Praia (Clube). Esse projeto foi inovador no Brasil, a gente viu que funciona bem, e se sente muito honrada de representar um clube que nos abraçou e nos deu as melhores condições possíveis de performar tudo que fizemos aqui"

Duda: "Quero agradecer a São Cristóvão (Sergipe), eu sou de São Cristóvão, vocês pediram para escutar isso. Valeu mesmo, vocês são demais. São Cristóvão e Minas Gerais, Espinosa é primeiro do mundo!"

Ana Patrícia: "Fiquei sabendo que ia ter telão, tenho certeza que tem muita gente torcendo aí. Espinosa, valeu ó. Vocês têm campeã olímpica agora!"