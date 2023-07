Apoiadores de Lula gritam 'inelegível' à espera de Bolsonaro no aeroporto de Brasília

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um grupo de apoiadores do presidente Lula (PT), entre eles integrantes da UNEafro, gritaram "inelegível" à espera de Jair Bolsonaro (PL) no aeroporto de Brasília, na noite desta sexta-feira (30).

Os lulistas chegaram a bater boca com um apoiador do ex-presidente, o que motivou a interferência da segurança do local.

Bolsonaro volta à capital federal na noite desta sexta, após viagem a Belo Horizonte.

Inelegível e vaiado. Que sabor. pic.twitter.com/covVmWELYR — tesoureiros (@tesoureiros) July 1, 2023

Nesta sexta, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu torná-lo inelegível até 2030 em decorrência de mentiras e suspeitas infundadas difundidas por ele contra as urnas eletrônicas em 2022, em fala a representantes de outros países.

Em Belo Horizonte, Bolsonaro afirmou ter levado uma "facada nas costas" com a decisão do tribunal. "Tentaram me matar em Juiz de Fora há pouco tempo [2018], com uma facada na barriga. E hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político", afirmou na capital mineira.

O UNEafro se define como "União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora", que "agrega militantes da causa negra, da luta antirracista, da causa das mulheres, da diversidade sexual e do combate a todos os tipos de discriminação e preconceito".

O grupo, que estava em Brasília para uma jornada que terminou nesta sexta, fez o protesto contra Bolsonaro no terminal 1 do aeroporto, mas o ex-presidente desembarcaria em outro terminal, o 2.

