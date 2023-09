Bolsonaro não quer Michelle como candidada à Presidência, diz jornal

Em conversas reservadas, Jair Bolsonaro tem recuado em relação à sua declaração pública sobre a possível candidatura de Michelle à Presidência. De acordo com a jornalista Bela Megale, do jornal O GLobo, o ex-presidente, em confidências a aliados de longa data, tem enfatizado que não deseja ver sua esposa assumindo o cargo máximo do Executivo, alegando que a função é "extremamente desafiadora" e que ela estaria sujeita a "perseguições".

No meio do ano, Bolsonaro disse à "Folha de S. Paulo" a possibilidade de Michelle concorrer à Presidência nas próximas eleições, embora tenha destacado sua "falta de experiência" para o cargo.

Enquanto Bolsonaro, agora inelegível, enfrenta ameaças de processos judiciais devido a investigações em andamento, o Partido Liberal (PL), ao qual o casal pertence, está depositando suas esperanças em Michelle.

Ainda de acordo com o jornal O Globo, quando questionado sobre a possível candidatura da ex-primeira-dama à Presidência, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, insiste que ela tem espaço para concorrer ao cargo que escolher.

Segundo Bela Megale, internamente no PL, a percepção é que Michelle tem aumentado sua presença na política e está de olho na corrida presidencial.

