Tarcísio anuncia investimentos em programa de moradia

(FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anuncia nesta quarta-feira (3) novos investimentos no programa Casa Paulista.

Serão 1.714 moradias unidades da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitação para as regiões de Campinas, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Vale do Paraíba, Grande São Paulo e Sorocaba. O investimento é de R$ 234 milhões.

Também haverá parcerias com 67 municípios, que vão assinar termos de adesão para 6.074 unidades no Estado.

O governador ainda autoriza parcerias com a iniciativa privada por meio do programa Preço Social, no qual os municípios concedem o uso dos terrenos para baratear o preço dos imóveis para a população.

A Secretaria de Habitação presta apoio técnico aos municípios e disponibiliza subsídio às famílias com renda de até três salários mínimos, por meio de cartas de crédito imobiliário.

Desde o início de 2023, o programa Casa Paulista entregou 30.188 novas moradias, totalizando um investimento estadual de R$ 2,1 bilhões.

