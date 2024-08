Candidato dá cabeçada em adversário durante debate eleitoral no Brasil

Um debate televisivo, ficou marcado por um momento bizarro, na quinta-feira (8), depois de um dos candidato eleitoral dar uma cabeçada num adversário.

O debate era válido para as eleições à prefeitura de Teresina, capital do estado do Piauí.

Francinaldo Leão, candidato do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), apresentou queixa contra Dr. Pessoa, do Partido da Renovação Democrática (PRD), que é o atual perfeito e procura a reeleição.

Tudo aconteceu num debate na TV Band Piauí, no momento em que o candidato do PSOL questionava o ainda perfeito sobre os problemas no setor da saúde.

Após o sucedido, Pessoa pediu desculpas, mas disse estar "sofrendo ataques por parte dos candidatos que fazem uma oposição desmedida e sem ética, que tenta, a qualquer custo, desestabilizá-lo, com todo tipo de provocações".

O PSOL pronunciou-se e expressou "solidariedade" com Francinaldo Leão.

Durante o debate da Band, quinta-feira (8) em diversas capitais, o candidato à prefeitura de Teresina, Dr. Pessoa (PRD) de 77 anos, dá uma cabeçada no candidato Francinaldo Leão (PSOL).

Leão registrou um Boletim de Ocorrência contra o atual prefeito da capital piauiense.

pic.twitter.com/O10361rF56 — Comunicarmais (@ComunicarmaisBA) August 9, 2024

Leia Também: Lula declara três dias de luto pelas vítimas da queda de avião em São Paulo